Zhang Yiming (36) ist ein geheimnisvoller Mann. Einer, der sein Vermögen in gerade einmal acht Jahren von null auf 16 Milliarden Dollar katapultiert hat. Er kleidet sich unauffällig und hält sich im Hintergrund. Die liebste Beschäftigung des Programmierers, so heißt es, sei das Arbeiten. Und das wie eine Maschine. Tritt der Gründer des Pekinger Erfolgsunternehmens ByteDance dann doch einmal öffentlich auf, versprüht er meditative Gelassenheit, predigt Ausdauer: "Wer geduldig ist, wird Ergebnisse sehen", so Zhangs Credo.

Die Produkte allerdings, die Zhang Yiming so erfolgreich gemacht haben, setzen auf das krasse Gegenteil: Stimulus im Sekundentakt. Er entwickelt Apps voll reißerischer News-Headlines oder schneller Videos; das Ganze optimiert mit künstlicher Intelligenz (KI), um die Nutzer anzufixen und möglichst lange am Smartphone zu halten.