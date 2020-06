Thyssenkrupp und die schwierige Operation Stahl

Am Tag nach dem Sanierungsbeschluss Mitte Mai griff Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz (57) zum Telefon. Sie erklärte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (59; CDU) noch mal persönlich die Pläne, mit denen sie einen der traditionsreichsten Konzerne des Landes retten will. Der Aufsichtsrat hatte tags zuvor zugestimmt; aber Merz wusste: Sie braucht auch politische Unterstützung.

Schwierig werden könnte das besonders beim Thema Stahl. Die Kernsparte verbrennt Milliarden; Merz will deshalb "keine Denkverbote" mehr. Heimische wie ausländische Stahlkonzerne kämen als Partner infrage. Selbst eine Abgabe der Mehrheit schließt Merz nicht aus. Dann hätte Landesvater Laschet nicht mehr die Hand drauf. Die Thyssenkrupp-Hütten sind die größten Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen; 50 Jahre nach der ersten Stahlkrise arbeiten hier noch gut 20.000 Menschen. Damit das trotz Corona so bleibt, hat der Bewerber um den CDU-Vorsitz – offenbar ohne Absprache mit Thyssenkrupp – das Stahlkochen für