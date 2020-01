Im neuen Leben von Martina Merz ist manches noch provisorisch. Eine eigene Wohnung etwa, in der die Chefin des Ruhrkonzerns Thyssenkrupp nach nervenaufreibendem Tagwerk mal zur Ruhe kommen könnte, gibt es nicht. Ein Hotelzimmer in Essen muss reichen.

Seit ihrem Wechsel vom Aufsichtsratsvorsitz ins Operative vor beinahe drei Monaten lebt Merz aus dem Koffer. So als sei sie auf ewiger Dienstreise. Am ersten Advent blieb sie sogar übers Wochenende im Hotel, statt ins flirrende Paris oder nach Stuttgart abzudüsen, wo sie eigentlich wechselweise wohnt und lebt. Merz: "Ich hatte bislang keine Zeit, mir im Ruhrgebiet eine Wohnung zu suchen."

Die Frage der Unterbringung ist für die burschikos wirkende 56-jährige Schwäbin, die sich mal in kerniger Lederjacke, mal in rotem Kostüm und hochhackigen Schuhe ablichten lässt, allerdings auch eher nebensächlich. Es warten weder Mann noch Kinder. Merz fühlt sich vor allem in ihrer Arbeit zu Hause. Selbst wenn es sich wie bei ihrer jetzigen Wirkungsstätte um