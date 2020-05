Martina Merz mag es gern knallig, davon zeugen schon ihre Kostüme und kernigen Lederjacken. Für noch größere Aufmerksamkeit sorgt sie allerdings als unerschrockene Saniererin. Ende Februar gelang der 57-jährigen Thyssenkrupp-Chefin bereits ein spektakulärer Coup, als sie das 8 Milliarden Euro schwere Aufzugsgeschäft des notleidenden Traditionskonzerns verkaufte. Statt erwarteter 15 Milliarden Euro schlug sie satte 17,2 Milliarden Euro heraus. Noch in vielen Jahren wird man sich an diesen „Tipptopp-Deal“ (O-Ton Merz) als Wegmarke erinnern. Es war das letzte Mal, dass Finanzinvestoren so tief in die Tasche griffen, bevor die Corona-Krise die Firmenpreise purzeln ließ.



Jetzt will die Schwäbin erneut Epoche machen. Nach monatelanger enger Abstimmung mit Chefaufseher Siegfried Russwurm (56) hat der Aufsichtsrat ihr Therapiekonzept für den Pflegefall Thyssenkrupp abgenickt. Das ist wegen der Corona-Krise noch radikaler ausgefallen als ursprünglich geplant. Merz wird den Industriekoloss mit seinen