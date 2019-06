Schon verrückt, im Jahr 30 nach dem Mauerfall sind nur 4 der aktuell 195 Dax-Vorstände in Ostdeutschland geboren, gerade mal 2 Prozent. Ähnliches gilt auch für die unteren Äste des Karrierebaums. Eine Studie der Universität Leipzig kam 2016 zu dem Ergebnis, dass nur ein Fünftel aller Führungskräfte in den Bundesländern, die wir vielfach immer noch als "neu" titulieren, aus dem Osten stammen. Selbst in den Chefetagen der hundert größten ostdeutschen Unternehmen arbeiten nur ein Drittel Ostdeutsche. Und erst in diesem Jahr hat das Centrum für Hochschulentwicklung festgestellt, dass keine einzige deutsche Universität von jemandem mit ostdeutschen Wurzeln geleitet wird.

Wirtschaft, Wissenschaft und Politik kümmern sich seit Jahr und Tag um Diversität oder behaupten das wenigstens. Es geht um Frauen, Ältere, um LGBTI oder Menschen mit Beeinträchtigungen, um soziale Durchlässigkeit. Alles zu Recht. Aber die fehlende Repräsentation von Menschen mit ostdeutschen Biografien haben wir nicht auf dem