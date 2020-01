Um große Worte ist Georg Kofler (62) nie verlegen. Der Medienmanager und Investor beherrscht "Die Höhle der Löwen" (Vox) genauso wie Werbung in eigener Sache. Mit seiner Unternehmensgruppe The Social Chain wolle er nicht nur "ein neues ProSieben im Zeitalter von Social Media" aufbauen, sondern gleich "eine Kombination aus Facebook und Amazon".

Viel größer geht's nicht. Koflers Geschäftsmodell fügt alles zusammen, was gerade läuft. Über soziale Medien will er eigene Produkte verkaufen, und das auch noch trendgerecht via Influencer. Kofler prognostiziert explosionsartiges Wachstum: Seine Gruppe, die in diesem Jahr 300 Millionen Euro umsetzen will, soll die Milliarde in rund vier Jahren erreichen. Auch mit einem baldigen Debüt im regulierten Handel in Frankfurt oder New York kokettierte der Manager schon.

Doch Koflers Börsenstory droht zu platzen. Seine umsatzstärkste Beteiligung steht vor dem Aus. Das Konzept geht nicht auf.

Geschickt hatte der Medienoldie im vergangenen Sommer den Wert seiner