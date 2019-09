Tesla-Boss Elon Musk (48) verschleißt Topleute wie am Fließband. Zuletzt rannten ihm der von Audi gekommene Produktionschef Peter Hochholdinger (57) und sogar Co-Gründer JB Straubel (43) davon. Jochen Rudat (39) war lange eine Ausnahme. Schon 2009 schloss er sich Tesla an, verkaufte den Roadster in der Schweiz zunächst fast im Alleingang, stieg zum Deutschland-Chef auf und übernahm schließlich als "Director Central Europe" auch die osteuropäischen Märkte.

Jetzt ist für ihn ebenfalls Schluss. Seit Juli sei er freigestellt, berichten Beteiligte. Rudats Vertrag läuft Ende September aus. Im Oktober soll er in das Topmanagement eines Konkurrenten wechseln. Tesla und Rudat schweigen. Der Abgang folgt einer bekannten Logik, die schon viele Führungskräfte vertrieben und Tesla in solche Schwierigkeiten gebracht hat, dass die anderen Autobauer zur Jagd auf Tesla bliesen. Zuletzt hatte sogar Teslas wichtigster Geldgeber für eine Neuausrichtung und weniger Aktionismus von Gründer Elon Musk geworben.