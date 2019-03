Dass ihr Sohn lieber die Reste aus der Mensa an Würmer verfütterte, um deren Kot als Dünger in die Wal-Mart-Regale zu stellen, statt seinen Abschluss in Princeton zu machen, erfuhren Tom Szakys (37) Eltern erst, als die Eliteuni keine Rechnungen mehr schrieb.

Das Entsetzen war groß. Dafür waren sie nicht aus Ungarn nach Kanada geflüchtet. "Wurmscheiße, das klang einfach nicht nach großer Zukunft", sagt Szaky. Gut für ihn: Die Zukunft ändert sich gerade.

Die Welt ertrinkt in Müll, und Szaky ("Ich sehe mich als Aktivist im Businesskontext") will sie davon befreien. TerraCycle mit Sitz in Trenton, New Jersey, ist Weltmarktführer im Wiederverwerten von Dingen, die als nicht wiederverwertbar gelten. Und das ist eine ganze Menge.

Szaky, ein höflicher Hipster, hat Bücher wie "Make Garbage Great" geschrieben, in denen er beschreibt, wie er aus Zigarettenstummeln Parkbänke und aus Deorollern Kinderfahrräder macht oder Rohstoffe gewinnt, die Unilever und P&G für ihre Verpackungen verwenden.

In 20 Ländern