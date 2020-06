Es sind nur 2,5 Kilometer – und doch liegen Welten zwischen den beiden Orten. Als sich die Tür des ehemaligen Gästehauses der Familie Haub gegenüber des Wasserbahnhofs in Mülheim öffnet, streckt Christian Haub (55) bereits die Hand zur Begrüßung aus. Willkommen am neuen Hauptsitz von Tengelmann.

Über Jahrzehnte residierte das Familienunternehmen drüben auf einem riesigen Industriegelände an der Wissollstraße. Besucher mussten vorbei an Empfangsdamen und Sicherheitsschleusen, durch weitverzweigte Gänge mit musealem Charakter, drapiert mit Reliquien der deutschen Handelsgeschichte, dauerte es Minuten, bis man uniforme Besprechungsräume erreichte. Dort angekommen, wartete Haubs Bruder Karl Erivan, der den Konzern über Jahre hinweg führte – bis er vor zwei Jahren auf einer Skitour am Matterhorn verschwand.

Seither muss Christian Haub einspringen. Der jüngere Bruder hat die Zentrale verkauft, über 200 Mitarbeiter entlassen und muss nun das Konglomerat zu dem der Baumarktkonzern Obi, der Textildiscounter Kik, die Ramschwarenkette Tedi und unzählige Immobilien gehören, verteidigen – gegen Corona und gegen die Wirren einer verfeindeten Familie. Das erste volle Jahr seiner Regentschaft war ein erfolgreiches. 2019 konnte Tengelmann den Umsatz um 4,1 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro ausbauen. Jetzt ist es an der Zeit, dass Haub sein Schweigen bricht. Der neue Chef führt wenige Schritte von der Tür zu einer großen Tafel und ist ohne großes Geplänkel startklar für sein erstes Interview.

Herr Haub, vor zwei Jahren ist Ihr Vater Erivan gestorben, fünf Wochen später verschwand Ihr Bruder Karl Erivan, seither tobt ein Kampf um Geld und Einfluss, und nun bedroht auch noch Corona die Zukunft der Tengelmann Gruppe. Wie gehen Sie damit um?

Das waren die schwierigsten beiden Jahre meines Lebens und wahrscheinlich auch sehr harte für das Unternehmen. Mein Bruder Karl Erivan und ich haben uns seit 2002 die Geschäftsführung gleichberechtigt geteilt und waren in sehr regelmäßigem Austausch, wobei er hier in Mülheim vor Ort und ich in den USA war. Wir hatten die unausgesprochene Übereinkunft, dass jeder von uns die Verantwortung für die Firma übernehmen würde, wenn dem anderen etwas passiert. Und plötzlich war es über Nacht soweit.