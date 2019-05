Telekom-CEO Timotheus Höttges (56), das kann man so sagen, hat die Telekom in neue Höhen geführt. Kürzlich verkündete er Rekordinvestitionen und die höchste Dividende seiner Amtszeit. In den USA steht - sofern die Behörden mitspielen - mit der geplanten Fusion von T-Mobile US und Sprint die Krönung seiner Karriere bevor.

Die Grundlage für seinen Erfolg legte Höttges indes auf dem Heimatmarkt, wo er die Politik (der Bund hält 31,9 Prozent) weitgehend im Griff hat. Um sie zu bezirzen, kündigte er bereits vor einem Jahr ein gewaltiges Projekt an: Beginnend 2021 werde der Konzern jedes Jahr zwei Millionen Glasfaseranschlüsse schaffen - sofern die Politik den „richtigen Rahmen“ setze. Die Leitungen sind ultraschnell, aber aufwändig zu verlegen. Das Aufbuddeln der Republik dürfte rund 80 Milliarden Euro kosten, schätzen Experten.

Es war allerdings keine Wohltat, um den Versprechen der Bundesregierung nach schnellem Internet entgegen zu kommen. Höttges musste in die Offensive gehen - denn erstmals