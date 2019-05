In der O₂-Zentrale in München verstehen viele die Welt nicht mehr. Die ganze Telekomindustrie ist im Umbruch, die Deutsche Telekom und Vodafone stecken Milliarden in moderne Netze und die Geschäfte der Zukunft. Nur der eigene Laden investiert allenfalls das Nötigste; die Deutschland-Tochter des spanischen Telekomriesen Telefónica wird äußerst knapp gehalten. Schon ist von Kaputtsparen die Rede.

Auf einer Betriebsversammlung Mitte Mai sei die Stimmung besonders angespannt gewesen, berichten Teilnehmer. Der Vorstandsvorsitzende Markus Haas (47), der seinen madrilenischen Bossen jedes Jahr eine höhere Dividende abdrücken muss, sei da keine Ausnahme gewesen.

Ein paar Tage später schon kündigte der Vorstand via E-Mail den nächsten Schlag an: Die Standorte in Hannover, Frankfurt und Köln werden geschlossen. Rund 250 Mitarbeiter vor allem aus der Netzsparte müssen umziehen, pendeln – oder gehen, das "Beste Grüße, Euer Vorstandsteam" heiterte wohl auch niemanden auf. Telefónica teilt auf Anfrage