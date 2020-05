Mitte Februar Verdreifachung in China, zwei Wochen später Verdreifachung in Italien, wenige Tage später starke Steigerungen in Spanien, Frankreich, Deutschland. Es folgen Großbritannien, die USA. Die Daten klingen, als referiere Oliver Steil (48) die Ausbreitung des Coronavirus über den Globus. Doch der Vorstandschef von TeamViewer spricht über die Zahl der Verbindungen, die seine Kunden seit dem Ausbruch der Pandemie über seine Software aufgebaut haben: "Sie schnellen parallel zu den Lockdown-Maßnahmen hoch."

Während bei den meisten Unternehmen derzeit die Umsätze brutal abstürzen, sind die Systeme des Göppinger Unternehmens zeitweise überlastet. Zu jeder Minute des Tages sind derzeit rund 45 Millionen Laptops, Server, Smartphones und andere internetfähige Geräte in 120 Ländern via TeamViewer miteinander gekoppelt. Auf mehr als zwei Milliarden Rechnern ist das Programm für den Fernzugriff installiert.

Seine Nutzer halten Meetings per Videokonferenz ab, arbeiten im Homeoffice gemeinsam an