Frau Dietl, während sehr viele Menschen gerade versuchen, mit der Zwangsentschleunigung klarzukommen, herrscht bei Ihnen Hochkonjunktur. Was treibt die Topmanagerinnen zu Ihnen, mitten in der Corona-Krise?



Tamara Dietl: Das ist vielschichtig. Vorneweg geht es ganz konkret um Kriseninterventionscoaching, darum, ihre persönliche Situation zu stabilisieren, um Fragen wie: Was macht die Angst mit ihnen? Wie gehen sie mit ihrer massiven Unsicherheit um? Was macht auch zum Teil die Wut mit ihnen? Was macht das Gefühl der Ungewissheit? Und zwar mit ihnen persönlich, mit ihrem eigenen Stresssystem. Ich bin jetzt noch nicht bei der Frage, was bedeutet das für die Firma und die Verantwortung für die Mitarbeiter.

Finden diese Krisencoachings persönlich oder an der Hotline statt?

Wir arbeiten telefonisch. Wozu jetzt noch ein Risiko eingehen? Mit den meisten meiner Klienten bin ich seit Längerem vertraut, da ist das kein Problem.

Wenn eine innere Krise und eine nie da gewesene äußere aufeinandertreffen,