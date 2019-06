Wir treffen uns im "Business Club" der Münchener BMW Welt, mit Blick auf die ausgestellten Boliden des Konzerns, dessen Hauptaktionäre Susanne Klatten (57) und Stefan Quandt (53) sind. Alles ist bestens präpariert im Boardroom, der Platz für 25 Leute bietet: Eine Kosmetikerin und eine Serviererin sind stand-by. Für ihr erstes gemeinsames Interview nehmen sich die Geschwister zweieinhalb Stunden Zeit. Beim anschließenden Fotoshooting dirigiert die in solchen Dingen erfahrenere Schwester: "Stefan, nimm die Hand etwas höher."

manager magazin: Frau Klatten, Herr Quandt, Sie werden in diesem Jahr in die Hall of Fame des manager magazins aufgenommen, eine Initiative gegen Mutlosigkeit und Mittelmaß. Was verbinden Sie mit diesen Begriffen?

Klatten: Zunächst einmal: Das ist eine ehrenwerte Auszeichnung, und wir danken sehr für diese Anerkennung. Nun zu Ihrer Frage: Mit Mittelmaß verbinde ich nicht unbedingt etwas Negatives. Zwischen oben und unten scheint mir viel Platz zu sein für ein Maß der soliden Mitte. Als Gegenpol erscheint mir Exzellenz geeignet – die brauchen wir allerdings auch. Und mein Wirken als Unternehmerin und Aktionärin fördert Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Ich versuche, Menschen Mut zu machen.

Quandt: Mutlosigkeit symbolisiert Passivität. Wer mutlos ist, nimmt das Heft des Handelns nicht in die Hand. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft muss man sich aus einem solchen Stadium unbedingt herausarbeiten.

Passivität kann man Ihnen nicht gerade vorwerfen. Sie managen und mehren einen Industriebesitz von zusammen rund 30 Milliarden Euro, zu dem unterschiedlichste Unternehmungen gehören. Wie steuern Sie Ihre Beteiligungen?

Klatten: Ich kann da nur für mich sprechen, denn zunächst einmal managt jeder von uns selbst seine eigenen Industriebeteiligungen. Eine gemeinsame Kraft im Sinne des Unternehmenserfolgs entsteht nur, wenn jeder im Aufsichtsrat sich dabei an seine Rolle hält und es keine Grenzüberschreitungen gibt. Als Aufsichtsrat sind wir Sparringspartner, wir beraten, um Entscheidungen gut vorzubereiten. Als Aufsichtsräte wie als Aktionäre ist uns wichtig, dass die Geschäfte im Interesse des Unternehmens und der Mitarbeiter gut geführt werden. Deshalb achten wir besonders auf kritische Themen wie Personal- oder Strategiefragen. Aber allein der Vorstand führt die Geschäfte.

Quandt: Keiner von uns versucht, am Vorstand vorbei ins Unternehmen hineinzuregieren. Klar, ich mache auch Werksbesuche oder lasse mich als Aufsichtsrat über Sonderthemen informieren. Ich rufe aber nicht auf der dritten Ebene an, um den Vorstand mit Detailwissen in Verlegenheit zu bringen. Das gehört zu einem respektvollen Umgang. Ich lebe das Prinzip der langen Leine und habe den Eindruck, dass meine Schwester dies ähnlich sieht.