Steph Korey (37) bekommt oft zu hören, dass Koffer doch eigentlich ein sehr simples Produkt seien. Findet sie nicht. "Sie sind ziemlich komplex." Vor allem wenn man, wie Korey, in diesem gesättigten Markt den Samsonite- und Rimowa-Fans dieser Welt etwas Innovatives vor die Füße setzen will.

Korey, eine charismatische Frau, die viel lächelt, sitzt in der Zentrale ihres Start-ups Away, das sie 2015 mit Jennifer Rubio (31) in New York gründete. Korey ist die CEO, Rubio kümmert sich um die Markenbildung. Das Duo ist eines der erfolgreichsten weiblichen Gründerteams der Welt. In dreieinhalb Jahren sammelten sie bei Investoren 156 Millionen US-Dollar Startkapital ein. Etwa beim frühen Facebook-Investor Accel oder bei Global Founders Capital der Samwer-Brüder (Rocket Internet). Korey sagt, Away arbeite bereits profitabel, 2019 werde man 300 Millionen Dollar umsetzen – doppelt so viel wie 2018.

Ihr Erfolgsrezept ist eigentlich simpel – sie versteht ihre Zielgruppe, die Millennials: Away wirbt mit