Es war noch einmal ein Abend zum Feiern, gerade einmal drei Wochen ist das her. In glitzernden Kleidern und schwarzen Anzügen schoben sich Gründerinnen und Gründer am 5. März über den roten Teppich der German Startup Awards im Tipi am Berliner Kanzleramt. Szene-Promis wie Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer (32) teilten fleißig Bilder auf Instagram: „Was ein schöner Abend und ein Fest auf die Gründerszene“.



Die nach außen getragene Stimmung war unbeschwert, tatsächlich aber war die Lage bei der Gala des deutschen Start-up-Verbands schon angespannt. In der Woche hatten zahlreiche Veranstalter ihre Events abgesagt, am Tage selbst cancelte dann Gesundheitsminister Jens Spahn (39, CDU) seine geplante Eröffnungsrede wegen des Corona-Virus.

Inzwischen ist den Gründern die Feierlaune komplett vergangen. Der Gastgeber des Abends, Verbandspräsident Christian Miele (32), fordert einen staatlichen Schutzschirm, um die deutsche Start-up-Szene zu retten. Ansonsten drohe ein Rückschlag „um viele Jahre,