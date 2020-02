Ihren Vorstand hat die Software AG in den vergangenen knapp drei Jahren schon vollständig ausgetauscht. Jetzt ist der Aufsichtsrat dran. Zumindest eine Frau soll in das bislang von Männern dominierte Gremium einziehen. Noch fehlt es der Kapitalseite indes an einer Kandidatin, die nicht dankend abwinkt. Dafür steht offenbar fest, wer vom Nominierungsausschuss Mitte März zum neuen Chefaufseher gekürt wird: Karl-Heinz Streibich (67).

Der ehemalige Vorstandschef ist der Wunschkandidat der Stiftung des Gründers Peter Schnell, die rund ein Drittel der Aktien des MDax-Wertes besitzt. Dass dessen zweijährige Cooling-off-Periode bei der Hauptversammlung Ende Mai noch nicht ganz abgelaufen ist, spielt keine Rolle. Zu stark sind die nostalgischen Erinnerungen an die Glanzzeiten unter dem einstigen Chef.

Auf die Pläne angesprochen, sagte Streibich dem manager magazin, zu "Personalspekulationen" um seine Peron wolle er keine Stellung nehmen. Die Software AG erklärte: "Grundsätzlich äußern wir uns nicht