Das Enigma des deutschen Finanzmarktes sitzt am 4. Juni um halb zwei auf einem Sofa im ersten Stock des Hotels "Bayerischer Hof" und isst ein Klubsandwich. Crispin Odey (60), Milliardär und Gründer des Hedgefonds Odey Asset Management, hat sich in die Höhle des Löwen gewagt: nach München, an den Wohnort seines aktuell gefährlichsten Gegenspielers Markus Braun (49), Milliardär und Vorstandschef des Zahlungsdienstleisters Wirecard.

Seit Odey mit viel Geld und Verve auf fallende Kurse bei dem Dax-Mitglied wettet – Wirecard also "shortet", wie es im Jargon heißt –, interessiert sich auch die Finanzcommunity in Deutschland für den Briten. Und jetzt hockt er da, ein bulliger, 1,90 Meter großer Mann, der eine erstklassige Ausbildung vorweisen kann (Eliteprivatschule Harrow, dann Geschichtsstudium in Oxford). Das Jackett abgelegt, sodass man die Hosenträger sieht, nimmt er sich vor dem Rückflug nach London Zeit für das erste Interview eines der Shortseller, die Wirecard seit Monaten attackieren,