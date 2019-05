Nachdem der US-Hedge-Fonds Centerbridge vor gut vier Jahren den Hamburger Windanlagenbauer Senvion erworben hatte, ging es lange gut. Im März 2016 gelang ein Börsengang, in dem Centerbridge 28 Prozent der Anteile an den Mann bringen konnte. Das Geschäft lief ebenfalls, man holte Order um Order herein, über fünf Milliarden Euro umfasst inzwischen das Auftragsbuch - mehr als drei Jahresumsätze.

Seit einem Jahr allerdings haben die Amerikaner kein Glück mehr. Und zuletzt kam sogar noch eine gehörige Portion Ungeschick dazu.

Erst warf im Mai 2018 CEO Jürgen Geißinger (59) hin, den der Investor für den IPO angeheuert hatte. Der einstige Schaeffler-Chef hatte die Lust an dem extrem umkämpften Windgeschäft schon länger verloren und Centerbridge-Mann Steven Holliday (62) signalisiert, er möge sich einen neuen CEO suchen; doch der kam nicht zu Potte.

Es dauerte sieben Monate, bis zum Januar, bis mit dem früheren Alstom- und General-Electric-Manager Yves Rannou (48) wieder ein Fachmann an die Spitze