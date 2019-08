Für den aktivistischen Investor Paul Singer (74) von Elliott ist die Sache klar: Die hochprofitable, aber nur langsam wachsende Gebrauchtwagenbörse AutoScout24 ist bei der Scout-Gruppe (ImmobilienScout24, Finanzcheck) in den falschen Händen. Das teilte man Scout24-Chef Tobias Hartmann (46) persönlich und via Öffentlichkeit mit: Dem Management, "dem es an Ambition mangelt". CEO Hartmann reagierte brav und prompt: Die Scout24-Führung will sich der Abspaltung von AutoScout24 (Umsatz 2018: 182 Millionen Euro, Ebitda-Marge: 53 Prozent) nicht in den Weg stellen.

In der Auto1-Zentrale in Berlin-Kreuzberg werden die Verhakungen in München seit längerer Zeit genauestens verfolgt: Bereits vor der Veröffentlichung des Elliott-Brandbriefs hatte Auto1-CEO Hakan Koç (35) den Entschluss gefasst, sich auf ein eigenes Kaufangebot für AutoScout24 zumindest vorzubereiten. Beraten wird er dabei von einem alten Vertrauten, einem echten Promi der deutschen Hochfinanz: Marcus Schenck (53), bis im vergangenen Jahr