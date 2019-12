Das gab es schon lange nicht mehr bei SAP. Ein Vorstandschef, ja sogar zwei, die zuhörten, statt eine spektakuläre Marketing-Choreografie abzuspulen: "Ihr wisst am besten, wie ihr die Implementierung unserer Software wünscht. Sagt es uns bitte", appellierte der eine, Christian Klein (39), an die Kunden. "Wir wollen euch dabei helfen, unsere Systeme in euren Unternehmen zu vereinfachen", sprach die andere, Jennifer Morgan (48), auf der Konferenz SAP Select Ende Oktober in Berlin zu 600 Topkunden.

Größer hätte der Kontrast zum langjährigen CEO und Chefverkäufer Bill McDermott (58) nicht sein können. Und deutlicher nicht der wahre Grund für seine allseits überraschende Verabschiedung am 10. Oktober. SAP in die Zukunft zu führen, dafür hatte sich McDermott in den vergangenen Monaten Stück für Stück selbst disqualifiziert.

Die Neuen müssen den Konzern komplett umkrempeln, um die unter seiner Ägide für rund 40 Milliarden Euro zusammengekauften Firmen mit der klassischen SAP zu einer Einheit zu