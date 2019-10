Eine Präsentation wie an diesem sonnigen Oktobervormittag in Berlin hatten die Kunden von SAP wohl noch nie erlebt. „Ich höre gern zu“, eröffnete SAP-Co-CEO Jennifer Morgan (48) die Keynote-Veranstaltung im Ballsaal des „Ritz-Carlton“ am Potsdamer Platz. Statt wie ihr Vorgänger Bill McDermott (58) die staunende Menge mit einer Predigt über die Großartigkeit von SAP zu überwältigen, wollte die neue Vorstandschefin des Konzerns vor allem mit ihren Kunden ins Gespräch kommen. Gemeinsam mit ihrem Co-CEO Christian Klein (39) forderte sie das Publikum auf, dem neuen Führungsduo offen zu sagen, „was wir in Ordnung bringen müssen und wo wir schneller werden müssen“.

Denn ganz so perfekt aufgestellt, wie es McDermott bei seinem abrupten Abschied am 11. Oktober dargestellt hatte, ist das wertvollste deutsche Unternehmen nun doch nicht: Die Kunden maulten zuletzt immer lauter, dass das bunt zusammengekaufte Portfolio mitnichten so elegant funktioniert, wie der einstige Chefverkäufer es angepriesen hatte. Jetzt müssen die Neuen auf den Unmut reagieren und den Konzern zu alter Stärke führen. Und alle werden dabei auf sie schauen: Jennifer Morgan, SAPs neues Gesicht und die erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns.

Nach ihrem Auftritt vor den Kunden empfängt Morgan das manager magazin zum Gespräch. In Suite 939 gibt sie das erste Interview seit ihrer Berufung und erklärt ungewohnt offen, was sie vorhat und vor allem: was sie antreibt.