In Corona-Zeiten arbeiten die meisten Menschen von zu Hause aus. Wie gehen Führungskräfte damit um? manager magazin hat für die Artikelserie​ "Im Homeoffice mit..." nachgefragt.

Wo steht Ihr Laptop im Moment?



Bei mir zu Hause im Arbeitszimmer. Tablet und Laptop wandern über den Tag mit mir auch in andere Räume.

Wie halten Sie Kontakt zu den Kollegen?

In Eins-zu-eins-Gesprächen und kleineren Gruppen, präferiert per Videokonferenz. Unsere regelmäßigen Live-Videoübertragungen, in die sich alle Mitarbeiter weltweit einwählen und Fragen stellen können, mussten wir durch Telefonkonferenzen ersetzen, für die wir als Board nicht gemeinsam in ein Studio gehen müssen. Dazu kommt wöchentlich mindestens ein Blog. Die aktuelle Situation verlangt jedem Einzelnen eine Menge ab. Keiner von uns hat eine vergleichbare Situation je erlebt. Es ist mir ein Anliegen, das zu reflektieren, Empathie zu zeigen, Freiheitsgrade zu geben und zu ermutigen, pragmatisch Lösungen für das Organisieren der gemeinsamen Arbeit