Vielleicht hätte er gar nicht fahren sollen. Als Stefan Pichler (62) am 14. März an seinen Arbeitsplatz zurückkehren wollte – er führt im jordanischen Amman die Nationallinie Royal Jordanian –, zögerte er kurz. Es war klar, dass der Flughafen in Amman bald schließen würde. Dann aber könnte Pichler auf unabsehbare Zeit nicht zurück in seine Wahlheimat Dubai und zu seiner Frau. Außerdem ging ihm der Streit mit dem Aufsichtsrat durch den Kopf, der die versprochenen Boni für die vergangenen beiden Jahre immer noch nicht gezahlt hat. Soll man das alles ausblenden? Das Schwanken dauerte nicht allzu lange. Pflichtbewusst, wie man es von einem Deutschen erwartet, flog er nach Jordanien – und begab sich in ein gehobenes Gefängnis.

Denn die jordanische Regierung geht mit radikalen Methoden gegen die Corona-Welle vor. Weit früher als andere verhängte sie strenge Ausgangssperren und sogar das Notstandsrecht. „Ein autoritär geführter Staat“, sagt Pichler, „hat da ganz andere Möglichkeiten als eine