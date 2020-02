Manchmal greift Rolf Elgeti zielsicher daneben – zum Beispiel bei der Wahl des Mottos für seine Firma: "Klein unser Häuflein, wild unser Blut" heißt es auf der Website der Obotritia Capital, in der er seine wichtigsten Beteiligungen gebündelt hat. Die Zeilen stammen aus einer Soldatenhymne von 1938, angeblich das Lieblingslied Hermann Görings, das Fallschirmjäger der Bundeswehr in abgewandelter Form bis heute singen.

Elgeti, der seinen Wehrdienst bei den Fallschirmjägern absolvierte, verteidigt den Leitsatz: "Möglicherweise wird das Lied irgendwann verboten, aber gerade deswegen bleibt der Satz bis dahin erst recht auf der Website stehen."

Rolf Elgeti – ein Trotzkopf, ein Dickschädel, so wirkt es. Einer, der als Unternehmer und Investor macht, was er will, und dabei gern mal die Grenzen austestet.

Elgeti war Vorzeigeschüler, Schnellstudent und einer der besten Finanzanalysten Londons. Mit Anfang 30 wurde er Vorstandsvorsitzender von TAG Immobilien, einer börsennotierten Immobiliengesellschaft,