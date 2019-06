Beim Börsengang von Rocket Internet ließ es Oliver Samwer (46) krachen. Seine zur "Internetplattform" hochgetunte Holding sollte, na klar, "das Alibaba für die Welt außerhalb der USA und Chinas werden", eines der "weltweit größten Internetunternehmen". Die Bewertung trieb er so auf fast neun Milliarden Euro.

Inzwischen hat sich der Börsenwert mehr als halbiert. Und Samwer? Hält sich auffällig zurück. Die Bewertung der Portfoliofirmen, früher Mittel der Wahl, um den Kurs zu treiben? Plötzlich "eine ganz schwierige Thematik", ja sogar "ein Blick in die Glaskugel", wertphilosophierte Samwer Anfang Juni auf der Rocket-Hauptversammlung. Die rund 200 nicht börsennotierten Rocket-Firmen stünden mit ungefähr 1,2 Milliarden Euro in den Büchern. Aber die Beteiligungen könnten auch "deutlich weniger wert" sein. Es sei nicht einmal sicher, ob Rocket überhaupt die rund 400 Millionen Euro wiederbekommt, die in die Firmen geflossen sind. "Es kann sein, dass es nur 200 Millionen werden."

