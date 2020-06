Firmenjäger Leon Black (68) wirkte bei seinem Auftritt in Berlin Ende Februar etwas abgeschlafft. Übernahmen und Kreditmarktinvestments, "unser Brot und Butter", seien unverdaulich teuer geworden, jammerte der achtfache Milliardär beim weltgrößten Private-Equity-Branchentreffen SuperReturn. Nichts wäre schöner, schwärmte der kleine, rundliche New Yorker, als wenn gute Unternehmen endlich wieder einmal stark in Stress gerieten. So wie in der Finanzkrise, als Black nach dem Kurssturz binnen kürzester Zeit kaufte wie ein Irrer – und damit eine Rendite von 50 Prozent einstrich.

"Vor 13 Jahren haben wir in nur vier Monaten 50 Milliarden Dollar investiert. Mehr Zeit hast du in solchen Phasen nicht, deshalb musst du vorbereitet sein."

Als Black dies am 26. Februar sagte, stand der Dax bei fast 13.000 Punkten. Kurz danach ging es rasant bergab.