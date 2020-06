An einem Nachmittag Mitte Juni sitzt René Benko (43) in einem Frankfurter Büro und klickt sich durch eine Präsentation der Signa-Gruppe. Die Videokonferenz, mit der der Gastgeber die Zuschauer von den Stärken seines Unternehmens überzeugen will, gerät zur Werbeshow. Gleich das erste Schaubild zeigt mehr als ein Dutzend seiner besten Immobilien: den geplanten Elbtower in Hamburg, das KaDeWe in Berlin oder das Chrysler Building in New York. Schnell wird klar: Benko sammelt Prestigebauten wie andere Menschen Apps auf ihren Handys. Es folgen Erfolgszahlen: 25 Milliarden Euro Bilanzsumme in der Gruppe, mehr als eine Milliarde Euro Gewinn im Jahr, 40 Prozent Eigenkapitalquote. All das errichtet in wenigen Jahren.

Benko will zur zweiten Säule seines Konglomerats überleiten, seinem Handelsgeschäft, und damit auch zu Galeria Karstadt Kaufhof, das im April unter den staatlichen Rettungsschirm schlüpfen musste. Gerade als er anheben will, bricht eine heulende Sirene das warme österreichische Timbre