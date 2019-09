Sechs Tage verbrachte Tommy Caldwell als Geisel einer islamistischen Splittergruppe in Kirgisistan, als er einen Entschluss fasste, der sein Leben veränderte. Nur ein Entführer bewachte Caldwell und seine Freunde. Der junge Amerikaner näherte sich, stieß den bewaffneten Mann die Klippe hinunter und rettete die Reisegruppe. Seither ist für den damals 22-Jährigen nichts mehr wie zuvor.

15 Jahre nach den dramatischen Tagen im August 2000 baumelt Caldwell an einem Seil an der steilsten Felswand der Welt und antwortet einem Reporter der "New York Times" per Telefon auf die Frage, warum er sich diesen Irrsinn antut: "Ich brauche etwas, von dem ich träumen kann." Wer die Bilder sieht, wie Caldwell die schwierigste Route am 1000 Meter hohen El Capitan im US-Nationalpark Yosemite überwindet, eine Strecke, die bisher als unbezwingbar galt, bekommt unweigerlich Gänsehaut. Mitte Januar adelte der mit einem Oscar gekrönte Regisseur Barry Jenkins ("Moonlight") den Streifen "The Dawn Wall": "Dieser Film