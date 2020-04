Auf Tage wie den 30. Januar 2019 folgen für die Zunft der Wirtschaftsprüfer und Konsulenten für gewöhnlich Zahltage. An jenem Mittwoch erscheint die "Financial Times" mit der Schlagzeile "Executive at Wirecard suspected of using forged contracts" – der Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München findet sich im Dunstkreis von Buchungstricksereien und Bilanzmanipulationen. Der folgende Aufruhr an den Börsen kostet den Dax-Novizen binnen 48 Stunden sieben Milliarden Euro oder 35 Prozent seines Börsenwerts.

Wirecards Vorstandschef Markus Braun (50) verschiebt die Veröffentlichung seiner Bilanz von Anfang auf Ende April und beauftragt die Abschlussprüfer von EY mit der Aufklärungsarbeit. Bis zu 400 Leute sind zeitweise damit beschäftigt. Am Ende findet EY keinerlei Unregelmäßigkeiten, bestätigt die Bücher in vollem Umfang und berechnet dafür rund zwei Millionen Euro.