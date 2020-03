Es ist kurz vor Weihnachten, Ralf Huep (58) stürmt in den Besprechungsraum seines Freundes Manfred Ferber (50), der hier in München eine kleine Boutique für die Beratung bei Firmenkäufen betreibt. Viel los an den Flughäfen, sein Privatjet konnte erst mit Verspätung von seinem Wohnsitz in Warschau gen Bayern starten.

Der Ostwestfale Huep, einer der erfolgreichsten deutschen Private-Equity-Manager, trägt Hipsterbart in Silbergrau, Jeans in verwaschenem Grau mit riesigen Löchern über den Knien und Hoodie in Dunkelgrau. Er ist nach 28 Jahren raus beim US-Private-Equity-Riesen Advent International, wo er zeitweise globaler Co-Chairman war; auf Kleidungskonventionen kann er pfeifen.

Von Ruhe oder gar Ruhestand hält Huep allerdings auch als Privatier rein gar nichts. Jetzt geht es darum, seine privaten Beteiligungen zu pushen, vor allem die Berliner Tonic-Water-Firma Thomas Henry, die Ferber und ihm gehört. "Firmen kaufen und weiterentwickeln ist wie Sport für mich, ich kann nicht ohne!", sagt er.