Gestern Rumänien, heute Spanien, morgen Polen: Das ist derzeit das Leben von Ralf Däinghaus (52). Der Co-Gründer der Onlineapotheke DocMorris klappert Krankenhausmanager, Pharmahändler und Pharmazeuten ab, um ihnen nach kurzen Momenten des Aufwärmens seinen neuen Hoffnungsträger unter die Nase zu halten: einen Scanner, der wie ein Handy aussieht, die Kennzeichnungen von Arzneimittelschachteln liest und checkt, ob alles hübsch ordnungsgemäß ist. All das natürlich ruckizucki.

Wer so was braucht? Laut Däinghaus alle, die in den 28 Ländern der Europäischen Union mit Pillen und Pasten handeln. Seit Anfang Februar schreibt die EU ihnen vor, dass der Weg einer Arznei vom Hersteller bis zum Kunden lückenlos erfasst werden muss. Allein 160.000 Apotheken gibt es in der EU, die nun alle scannen müssen.

Mit Apotheken kennt Däinghaus sich aus wie kaum ein anderer. Ein Jahrzehnt lang war er der Beelzebub des ganzen Berufsstandes. Denn er fand, dass auch Medikamente online erhältlich sein sollten – am besten