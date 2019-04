Berlin, ein Hinterhof im Yuppie-Stadtteil Prenzlauer Berg. Bunte Bürowände, Kicker, mittendrin Tamaz Georgadze (40), behornbrillt und unscheinbar. Der gebürtige Georgier führt eines der bestfinanzierten Fintech-Unternehmen Deutschlands. Im Februar pumpten Wagniskapitalgeber 100 Millionen Euro in Raisin, nachdem zuvor schon 70 Millionen Euro geflossen waren.

Damit baut der Gründer nun sein Business aus. Mit Frank Freund und Michael Stephan war der CEO Ende 2012 auf den Niedrigzinstrend aufgesprungen. Über Raisins Marktplatz "WeltSparen" vermitteln sie Anleger an 65 europäische Banken, die auf Tages- und Festgeldkonten höhere Zinsen versprechen. Insgesamt soll das Start-up bislang elf Milliarden Euro von 165.000 Kunden vermittelt und dafür eine Provision kassiert haben. "Unsere Kunden legen über die Zeit mehr Erspartes an und erhöhen ihre Einlagen im Schnitt nach fünf Jahren um das Vierfache", so der Gründer. Die alte Finanzwelt sieht er in "Leichenstarre".

Georgadze war schon immer früher