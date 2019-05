Das ist er also, der fleischgewordene Traum der Silicon-Valley-Kritiker. Eric Léandri (47), ein charmanter Franzose mit Dreitagebart, hat 2013 das Unternehmen gegründet, das sich viele Idealisten wünschten: Qwant – eine europäische Alternative zu Google.

In Zeiten von Datenskandalen und Handelskriegen wächst die Zahl der Léandri-Jünger. So outete sich Margrethe Vestager (51), im Hauptberuf EU-Wettbewerbskommissarin und Schrecken der Techkonzerne, jüngst als Fan. In Frankreich haben Militär, Nationalversammlung und mehrere Schulen Google zugunsten von Qwant verbannt. Das Start-up verarbeitete 2018 rund 18 Milliarden Suchanfragen und kommt in der Heimat auf einen Marktanteil von gut 5 Prozent. Axel Springer ist mit 18,1 Prozent beteiligt.

Léandri spielt mit seiner Rolle als Außenseiter (er betont gern, dass er aus Korsika kommt): Er kämpfe, so Léandri, für den Schutz der Privatsphäre und die Unabhängigkeit vom Silicon Valley. "Google ist keine echte Suchmaschine mehr", sagt er, "es zeigt uns