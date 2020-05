Peer Schatz (54) gehört zu den Ausnahmeerscheinungen in der deutschen Unternehmenslandschaft. Er ist 28, als er 1993 in Hilden bei Düsseldorf als Finanzchef bei einem Start-up namens Diagen anfängt. Der Umsatz liegt bei 1,6 Millionen Euro, die Zahl der Mitarbeiter bei 30. Als er zehn Jahre später die Vorstandsspitze übernimmt, heißt das Unternehmen Qiagen und hat den Absturz am Neuen Markt überlebt.

Schatz baut das einstige Start up zu einem europäischen Schwergewicht in der Diagnostik auf, zu einem der weltweit führenden Biotechzulieferer. Die Testkits aus Hilden gehören zur Grundausstattung nahezu jeden Labors, das Patientenproben auf den Befall durch Corona-Viren untersucht.