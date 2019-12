Einer hatte das Ziel schon sehr früh im Blick. John Elkann heißt der Mann, er ist 43 Jahre alt und wacht über die Interessen der italienischen Agnelli-Familie, was in diesen Tagen vor allem heißt, dass er neben dem Verwaltungsrat von Ferrari auch den von Fiat Chrysler leitet. Den Automobilkonzern steuert er gerade in eine Fusion mit dem französischen Konkurrenten PSA (Peugeot Citroën).

Als Elkann, damals ein lockiger, bisweilen schüchtern wirkender Business-School-Absolvent, im Mai 2004 die Führung des Clans übernahm, war Fiat fast pleite. Gut 900 Millionen Euro waren die Konzernanteile der Familienholding noch wert.

Heute sind daraus gut neun Milliarden Euro geworden; zusätzlich hat die Familie mehr als eine halbe Milliarde Euro an Dividenden kassiert. Gemeinsam mit dem langjährigen Fiat-Chef Sergio Marchionne hat Elkann den Wert der Familienanteile verzehnfacht.