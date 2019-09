Es war im Frühjahr 2001: Die Internetblase platzte weiter. In Hongkong saßen ein paar südafrikanische Manager, sie hörten den Knall, aber vernahmen Musik. Sie glaubten an die Zukunft des Internets – und an die Zukunft Chinas. Sie wollten deshalb genau jetzt in chinesische Internetfirmen investieren.

Rund 200 Millionen Dollar lagen dafür auf ihrem Konto. Ihr Unternehmen Naspers, damals ein biederes, traditionsreiches Medienunternehmen mit Sitz in Kapstadt, hatte zuvor schon 170 Millionen in erfolglosen chinesischen Internet-Start-ups versenkt, blieben also noch rund 30 Millionen Dollar.

Da meldete sich die Investmentfirma IDG bei den Südafrikanern, ob sie Interesse hätten bei einem Unternehmen namens Tencent einzusteigen. Das war nicht mal drei Jahre alt, betrieb den Messengerdienst QQ und machte nur Verluste.

In Vorstand und Board von Naspers wurde heftig diskutiert: Sollen wir unsere letzten Millionen auf Tencent setzen? Der damalige Vorstandschef und heutige Chairman Koos Bekker (66) –