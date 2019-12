Max Conze (50) hat ein Faible für erstklassige Hotels in prachtvoller Landschaft. Vergangenen Sommer quartierte sich der ProSiebenSat.1-Chef mit einer Gruppe Nachwuchsführungskräfte im Vier-Sterne-Superior-Domizil "Klosterhof" in Bayerisch Gmain ein. Das Dorf am Rande des Nationalparks Berchtesgaden, zwischen der sagenumwobenen Schlafenden Hexe und dem Untersberg, liegt fast zu schön zum Arbeiten.

Die Executives mussten natürlich trotzdem ran, für einen Workshop mit dem Titel "Leading in Times of Uncertainty". Auch Conze checkte morgens ein, stieß aber erst am Spätnachmittag für einen "Fireside Chat" zu seinen Leuten. Tagsüber, so erzählen es jedenfalls Teilnehmer, sahen sie den Big Boss vor den Panoramafenstern des Konferenzraums im Außenpool planschen, während sie an den Präsentationen feilten.

Nach Fireside Chat und Abendessen soll es an der Hotelbar spät geworden sein. Am Morgen darauf hatte Conze offenbar Mühe, rechtzeitig zu einem Treffen mit Bertelsmann- und RTL-Chef Thomas Rabe (54)