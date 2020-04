Wie die Macht des Staates die Wirtschaft verändert

Die neue Deutschland AG

Mit seinem Superfonds kann sich der Staat künftig an großen und wichtigen Unternehmen beteiligen, um sie in der Corona-Krise zu retten. Nun tobt der Kampf, wie die Politik in Zukunft ihre neue Macht in Deutschlands Schlüsselbranchen ausspielen soll.