In der Gründerszene ist Lea-Sophie Cramer (32) ein Superstar. Schon in frühen Jahren kämpfte sie für Internetmilliardär Oliver Samwer (47) als Asien-Chefin von Groupon den Krieg der Gutscheinportale in Fernost, mit ihrem Mitgründer Sebastian Pollok (33) erfand sie 2013 den Sexshop für Millennials: Amorelie. Sie entdeckte Frauen und Paare als Zielgruppe, verkaufte ihnen harmlos „Adventskalender“ und „Massage-Boxen“ und holte das Thema so aus der Schmuddelecke.

Bereits 2015 gab Cramer die Mehrheit der Amorelie-Anteile an ProSiebenSat.1 ab, 2018 übernahm der Sender fast komplett. Die Bewertung lag bei rund 100 Millionen Euro. Cramer behielt nur 2 Prozent, blieb aber an Bord – bis jetzt. Die Geschäftsführerin schweigt; doch Insider wissen, dass sie noch im Oktober ihren Abgang verkünden will.

Cramer, inzwischen zweifache Mutter, geht in guten Zeiten: In diesem Jahr soll der Laden knapp 70 Millionen Euro Umsatz einfahren und mit einer Ebitda-Marge von über 20 Prozent ordentlich Gewinn abwerfen.