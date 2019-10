Nur weil Pierre Omidyar (52) über ein beachtliches Vermögen von geschätzt 11,6 Milliarden Euro verfügt, heißt das noch lange nicht, dass er Rinderherden hinstellen kann, wo er will. Auf Kauai, Hawaiis Garteninsel, wollte der E-Bay-Gründer etwa 2000 Kühe in einem grünen Tal auf die Weiden schicken, um seine Molkerei zu beliefern. Die Einheimischen hatten für solche Pläne nichts übrig. Sie fürchteten Fliegen, Gestank, schmutziges Wasser und klebten auf ihre Autos "No Moo Poo in Maha'ulepu". Nun ist der Plan vom Tisch. So ist das, wenn einem ein Paradies nicht allein gehört.

Otto Happel (71) hat da lieber gleich für klare Verhältnisse gesorgt. Promovierter Ingenieur, aus dem Familienunternehmen für Entstaubungsanlagen machte er mit Gea einen der größten deutschen Maschinenbauer – und sich selbst zum dreieinhalbfachen Milliardär, weswegen er zu den reichsten 40 Deutschen zählt. Heute lebt er hauptsächlich in der Schweiz, hat allerdings auf seinen Segeltouren so viele schöne Inseln gesehen –