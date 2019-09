Futuristisch weißes Ambiente, blaue Präsentationsleuchten, Rosenduft. So clean wie im Showroom auf dem Werksgelände in Düsseldorf inszeniert sich Henkel gern vor seinen Kunden. Hier zeigt der Konsumgüterhersteller, wie seine Glasreiniger, Weichspüler und Shampoos in Zukunft verpackt sein sollen: ökologisch unbedenklich nämlich – Henkel will helfen, den Plastikmüll zu reduzieren. Die Gegenwart hält viel Unrat bereit: Im vergangenen Jahr verbrauchte Henkel die gigantische Menge von knapp 400.000 Tonnen Plastik.

"Kunststoff darf nicht länger als Abfall in die Umwelt gelangen", postuliert Vorstandschef Hans Van Bylen (58). "Da wollen wir Vorreiter sein." Sein hehres Ziel: Ab 2025 soll Henkel nur noch vollständig recycelbare Verpackungen nutzen, die zudem mindestens 35 Prozent wiederverwendetes Material enthalten. Einige wenige Vorzeigeobjekte sind bereits auf dem Markt, Pril-Flaschen ganz aus Altplastik etwa oder Fa-Duschgel mit knapp einem Drittel Rezyklat in der Hülle.

In den kommenden fünf