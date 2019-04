Wer sich ein Bild von der Digitalisierung deutscher Behörden machen möchte, bekommt in einer Kfz-Zulassungsstelle ausgiebig Gelegenheit dazu. Auch ein zuvor elektronisch vereinbarter Termin schützt nicht davor, stundenlang in einem weiß gekalkten Raum auf unbequemen Metallbänken zu hocken und anderen Automobilbesitzern beim Anmelden ihrer Fahrzeuge zuzusehen. Die Anzeige über Schalter drei springt um. Nur noch 17 Leute, bevor die eigene Nummer an der Reihe ist.



Millionen von Bauteilen werden in Deutschland just in time produziert, ganze Fabriken elektronisch gesteuert. Selbst der Kauf einer Bahnfahrkarte ist per App in 30 Sekunden erledigt. Wie kann es sein, dass das simple Anmelden eines Autos eine halbe Ewigkeit dauert? Philipp und Felix Kroschke wissen es.

Die Kroschkes sind mit dem Ab-, Um- und Anmelden von Autos zu einer vermögenden Familie geworden. Das Unternehmen, das sie gemeinsam führen, verdient sein Geld mit dem Prägen von Nummernschildern. 6,2 Millionen sind es jedes Jahr. Mit