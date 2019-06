Carlos Tavares (60) sitzt auf einem Podium in der Unternehmenszentrale im französischen Rueil-Malmaison, 14 Kilometer westlich des Pariser Zentrums, und spielt mit seinem Ehering. Es ist Donnerstag, der 25. April, der französische Autokonzern PSA hat die Aktionäre zur Hauptversammlung eingeladen. Über Flachbildschirme huschen Botschaften für die Zukunft: "Bereit für neue Herausforderungen" oder "neue Markteintritte", der Saal ist in kräftiges blaues Licht getaucht. Bei PSA scheint alles in Bewegung, nicht nur Tavares' Hände.

Der PSA-Chef hat sich mal wieder selbst übertroffen. Noch vor drei Jahren visierte er eine operative Marge von 4 Prozent für 2018 an, drei Jahre später sollten es 6 Prozent sein. Doch schon heute zählt PSA mit einer Rendite von 7,7 Prozent zu den profitabelsten Autoherstellern der Welt. Es ist eine Steigerung zum fünften Mal in Folge. Selbst Opel, von Tavares 2017 übernommen und viele, viele Jahre abonniert auf rote Zahlen, schreibt Gewinne.

Gerade einmal fünf Jahre ist