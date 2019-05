Es klingt wie aus dem Gruselkabinett der Wirtschaftspolitik. Ein Minister benennt ausgewählte Konzerne, die er unter den besonderen Schutz des Staates stellen will. Ein Finanzminister will zwei schwache Banken fusionieren und stellt damit eine implizite Staatsgarantie aus. Nationale und europäische Champions sollen entstehen, zur Not mit staatlicher Hilfe. Wichtige Wirtschaftsverbände geben sich nicht abgeneigt. Deutschland rüstet zum Kampf um die Industrie. Was, bitte schön, soll das?

Am Ende eines solchen Interventionismus regiert der Staat in Unternehmen hinein, deren Fortbestand die Politik für wünschenswert erachtet. Geht die Sache schief, kommen für Verluste die Steuerzahler auf. Der Wettbewerb wird ausgehöhlt. Auf Unterstützung können vor allem reife Riesen mit vielen Beschäftigten und Lobbypower hoffen. Ökonomisch droht mit so einer Industriepolitik ein Desaster.

Völlig unsinnig sind numerische Ziele. Wirtschaftsminister Peter Altmaier will einen Industrieanteil von 25 Prozent der