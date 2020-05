Es sind ganz neue Fragen, mit denen sich Marcus Schenck (54) kurz vor Abschluss eines Deals in Zeiten der Corona-Pandemie beschäftigen muss: Wie sieht die Welt in zwei Wochen aus? Wie in vier? Wie werden sich die Finanzierungsmärkte bis dahin verändern?

Als der Partner der US-Investmentbank Perella Weinberg den Verkauf einer 45,1-Prozent-Beteiligung an den Mannheimer Stadtwerken MVV organisiert, rückt daher neben der Strategie und der Höhe des Gebots auch dieser Aspekt in den Vordergrund: Steht die Finanzierung des potenziellen Käufers, oder braucht er noch mehr Zeit?

Den Zuschlag bei MVV bekommt der australische Vermögensverwalter First State Investments: „Da die Finanzierung schon fertig war“, erzählt Schenck nach Unterzeichnung der Verträge, „konnten wir den Deal schnell zum Abschluss bringen.“ In diesen Zeiten wichtiger als sonst.

Schenck leitet das Münchener Perella-Büro. McKinsey, Goldman Sachs, Eon und Deutsche Bank – das waren seine Stationen vor dem Wechsel zur US-Investmentbank.