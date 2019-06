Es war Mitte der 90er, kurz nach der Brandkatastrophe, als der Düsseldorfer Flughafen die Passagiere vorübergehend in provisorischen Hallen abfertigte. In einem der Zelte wartete Dietrich Becker nach einem Besuch bei Krupp in Essen gemeinsam mit seinen Kollegen von der Deutschen Bank. Da schob sich ein hochgewachsener Amerikaner mit Hut durch die Menge.

Becker erkannte die Wall-Street-Größe Joe Perella (77), gerade eben erst zum Chefinvestmentbanker des Finanzgiganten Morgan Stanley aufgestiegen. Ohne Zögern stürmte der damals 33-Jährige hin. "Ich sehe, Sie sind Joe Perella. Ich bin Dietrich Becker." Später fand man sich im Flugzeug als Sitznachbarn wieder. Wenige Jahre danach arbeitete der Deutsche für Perella, erst bei Morgan Stanley, 2006 dann gründete er zusammen mit dem Starbanker die Beratungsboutique Perella Weinberg.

Typisch Becker. Wenn er einmal angedockt hat, dann lässt er nicht mehr los. So hat es der schmale, inzwischen 56 Jahre alte Mann mit dem offenen und interessierten Blick