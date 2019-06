Guillaume Perret / lundi13

Luxusleben: Jean-Marc Pontroué (55) ist seit April 2018 Chef von Panerai. Pontroué hat BWL studiert und fing danach in der Luxusbranche an, die er nie wieder verlassen hat. Er war Sales Director bei Givenchy und elf Jahre bei der Edelfüllermanufaktur Montblanc in Hamburg. Sein Einstieg ins Uhrengeschäft: CEO der Marke Roger Dubuis.