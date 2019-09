Schon immer, so erzählt es Siegfried Able (55), habe er ein echter Wiesn-Wirt werden wollen. Seit den 90ern durfte er auf dem Oktoberfest mitmischen – aber nur als Eisstandl-Besitzer und später als Wirt eines kleinen „Kalbskuchl“-Zeltes. Er aber wollte aufrücken in die Riege der legendären Münchener Gastronomen, die der Wiesn Ruhm und Reichtum verdanken.



Drei Jahre lang schrieb er Bewerbungen an die Stadt, ganze Kataloge voller Ideen für ein eigenes, großes Zelt. Vergeblich. Erst als 2014 im Zuge der Steueraffäre um „Hippodrom“-Wirt Sepp Krätz (64) ein Platz frei wurde, erhielt er die begehrte Lizenz für das Millionengeschäft. Die anderen Wirte mokierten sich über den „Kioskbetreiber“ in ihren Reihen, raunten über Unregelmäßigkeiten bei der Lizenzvergabe. „Das war schon persönlich enttäuschend“, sagt Sigi Able heute. „Aber ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ich kann nun machen, was ich mir schon immer gewünscht habe.“ Als Wirt des „Marstall“-Zeltes.

Die Wiesn-Wirte sind die prägenden