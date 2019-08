Paolo Cerruti (49), einer der gefragtesten Männer der Autoindustrie derzeit, steckt mit seinen Füßen im Schlamm. Er trägt Arbeitsschuhe, eine gelbe Sicherheitsjacke und einen schwarzen Helm auf dem Kopf. "Das hier", sagt der Northvolt-Manager und zeigt auf die Baustelle hinter sich, "hat das Interesse von Volkswagen und BMW ausgelöst."

Der grau-weiße Gebäudekomplex, mit 19.000 Quadratmetern so groß wie drei Fußballfelder und so unscheinbar wie eine Lagerhalle, liegt in Västerås, etwa 100 Kilometer westlich von Stockholm. Inmitten von Birken, Nadelholz und lichten Wiesenflächen ist ein neuer Wallfahrtsort der europäischen Fahrzeugindustrie entstanden.

Mit ihrem Unternehmen wagen Cerruti und sein Mitgründer Peter Carlsson (49) etwas, wovor die mächtigen Autobosse bisher zurückschreckten: eigene Zellfabriken für Elektroautos aufzusetzen – und das aus dem Nichts. "Wir sind nahezu ausverkauft", sagt Cerruti. Dabei ist die Produktion noch nicht mal angelaufen.

In Västerås baut Northvolt Labs, eine